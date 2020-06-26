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Aktüel

Otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:28:51 -
Otomobille çarpışan cip takla attı: 1 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'da otomobille çarpışarak takla atan cipin sürücüsü yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden Gürkan Öztürk yönetimindeki 34 SIR 79 plakalı cip ile Ahmet Melih Tarımtörü idaresindeki 14 EE 601 plakalı otomobil, Konuralp Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan cipin sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Sevisine kaldırıldı.

Takla attıktan sonra yolun ortasında kalan cip ise polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alındı.

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