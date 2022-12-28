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Yerel Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden düştü 3 kişi yaralandı
Yerel

Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden düştü 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille çarpışan beton mikserinin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 08:08:00 -
Otomobille çarpışan beton mikseri köprüden düştü 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille çarpışan beton mikserinin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Karadenizliler Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde ilerleyen İdris K. yönetimindeki 41 AJC 593 plakalı beton mikseri, Kullar köprülü kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Erkan Y. idaresindeki 41 AAZ 957 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan beton mikseri köprü kenarındaki korkulukları aşıp yol kenarında bulunan bir otomobil servisinin duvarına çarparak yaklaşık 10 metreden işyerinin bahçesine düştü.

Kazada beton mikserindeki sürücü İdris K. ile oğlu Kazım K. ve otomobil sürücüsü Erkan Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada otomobil servisinin duvarı hasar gördü.

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