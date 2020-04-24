Otomobilin yayaya çarpıp metrelerce savurduğu kaza mobeseye yansıdı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kırmızı ışığın ihlal edilmesi nedeni ile meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki mobeselere yansırken, otomobilin çarptığı gencin metrelerce savrulduğu görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu Vali Ozan Caddesindeki Kızıltepe kavşağında plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zeki Kılıç’a (20) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya savrularak yere düşen Kılıç, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen görüntülerde otomobilin kırımız ışıkta duran araçların yanından hızla geçerek kendisi için yeşil ışık yanan ve yolun karşısına geçmek isteyen Kılıç’a çarptığı görülüyor.

Talihsiz gencin hastanede yaşam savaşı sürerken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.