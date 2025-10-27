  • İSTANBUL
Otomobilin üzerine motosiklet düştü: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet havalanarak otomobilin üzerine düştü. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Sokak üzerinde Silahtarağa Muhtarlığı yönüne doğru yokuş aşağı seyreden Furkan Ç. idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ahmet O. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen motosiklet havalanarak otomobilin üzerine düşerken, sürücü Furkan Ç. de otomobilin kaputuna savrularak, arkasında yolcu olarak bulunan kuzeni Coşkun Ç. ise yere düşerek yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Furkan Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

