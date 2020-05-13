  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobilin tamponundan 6 kilogram uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 22:07:24 -
Otomobilin tamponundan 6 kilogram uyuşturucu çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin tamponunda gizlenmiş 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Aydın-İzmir kara yolunda uygulama yaptı.

Ekipler, Ortaklar mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Arama sırasında narkotik köpeği "Çayra", aracın arka tamponuna tepki verdi.

Tamponu söken ekipler, zulalı halde 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan M.E.O. ile Z.A.Ö, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E.O, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Z.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı