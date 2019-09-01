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Otomobilin motoruna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesine bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 09:35
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesine bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmut Kemaş, 41 B 2540 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını durdurarak motor kısmına bakan Kemaş, sesler devam edince durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat boyunca kediyi çıkarmak için uğraşan ancak başaramayan ekipler, kedinin korkup girdiği yerden çıkması için motor kısmına su sıktı. Yavru kedi aracın motorundan çıkarak kaçmaya çalıştı. Bir itfaiye erinin yakaladığı kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru kedi veterinerler tarafından gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için itfaiye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:35
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