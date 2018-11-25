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Otomobilin çarptığı zihinsel engelli vatandaş yaşamını yitirdi

Denizli'de karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan zihinsel engelli vatandaş, hayatını kaybetti.

25 Kasım 2018 Pazar 18:40
Otomobilin çarptığı zihinsel engelli vatandaş yaşamını yitirdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Denizli'nin Çameli ilçesinin kırsal Cevizli Mahallesi'nden geçen Çameli- Fethiye Karayolu'nda meydana geldi. Çameli'nden Fethiye yönüne giden Mustafa Elcim'in kullandığı 07 EZP 62 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Abdültalip Çağdaş'a çarptı. Ağır yaralanan Çağdaş, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağdaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Elcim'i gözaltına  aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Elcim, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:40
  1. Denizli
  2. Otomobilin çarptığı zihinsel engelli vatandaş yaşamını yitirdi
  3. Çameli
  4. trafik kazası
  5. Abdultalip Çağdaş
  6. otomobil yayaya çarptı

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