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Otomotiv Otomobili olanlar dikkat! Yüzde 9 zam geldi
Otomotiv

Otomobili olanlar dikkat! Yüzde 9 zam geldi

Araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 oranında zam geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:18:00 -
Otomobili olanlar dikkat! Yüzde 9 zam geldi

Türkiye'de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

Yüzde 9,11 zam

2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9,11. Buna göre, araç muayene ücretlerine yüzde 9,11 oranında zam geldi.


İşte 2021 yılında geçerli olacak tarife:

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 189,98 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 372,88 TL
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 503,86 TL

2020 yılı araç muayene ücretleri ise şöyleydi:

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet 174,64 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 342,50 TL
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker 462,56 TL

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