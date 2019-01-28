Otomobilden 30 bin lira çalan şüpheli yakalandı Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otomobilde bulunan 30 bin lirarı çaldığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya'da, otomobilden 30 bin TL çaldığı iddia edilen M.E.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. M.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık olayı, cuma günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. E.A.'nın otomobilinden 30 bin TL çalındığı şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen M.E.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette ifade alma işlemi tamamlanan M.E.K., adliyeye sevk edildi.

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