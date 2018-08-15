Otomobil yol bakım çalışması yapan işçilere çarptı: 2 ölü
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:50
Çamlıdere otoyolu Perikcik mevkisinde A.P'nin kullandığı 06 CPJ 20 plakalı otomobil, otoban kenarında yol bakım çalışması yapan Karayolları Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği personeli Seyit Ali Sert ile Sadık Bayrak'a çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Sert ve Bayrak'ın cesetleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, kazayı duyan AK Parti BoluMilletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Kızılcahamam Belediye Başkan Vekili Fatih Oral, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve Karayolları personeli, Kızılcahamam Devlet Hastanesine geldi.
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