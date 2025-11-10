  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Kocaeli’ndeki fabrika yangınında yeni gelişme! 8 gözaltı daha

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Yolsuzluğa batan CHP’nin israf politikası şehri ne hale getirdi! İstanbul’da barajlar alarm veriyor

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını

Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı! Şara CENTCOM komutanlarıyla basket oynadı

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi
Yerel Otomobil tıra arkadan çarptı! Yaralılar var
Yerel

Otomobil tıra arkadan çarptı! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Ankara'da seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Elmadağ ilçesinin Hasanoğlan semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemelerinin ardından kazada 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Jeep tutkunları kasımda kazanıyor! Takas ve kredi avantajları sizlerle
Jeep tutkunları kasımda kazanıyor! Takas ve kredi avantajları sizlerle

Otomotiv

Jeep tutkunları kasımda kazanıyor! Takas ve kredi avantajları sizlerle

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!
Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Yerel

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var
Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Yerel

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı
Gündem

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği or..
Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı
Gündem

Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı

AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İslam karşıtı olan CHP'li vekil ve bazı ünlü isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23