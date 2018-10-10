Otomobil takla attı: 3 kişi yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eski İstanbul Yolu Mollafenari Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer K. idaresindeki 41 L 7501 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil içerisinde bulunan Ömer K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralılar hemen durumu arkadaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen vatandaşlar, kazada yaralanan arkadaşlarını kendi imkanları ile çevredeki hastanelere götürdü.

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtan yola sızan yağları temizleyerek yolda güvenlik önlemi aldı. Takla atan otomobil, çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.