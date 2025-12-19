Otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 FS 366 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki 3 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.