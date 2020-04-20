  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobil takla attı 1 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.

2020-04-20 18:19:28 -
Otomobil takla attı 1 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesinde meydana geldi. Ali A. isimli şahsın kullandığı 44 NS 549 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atı.


Kaza sonrasında otomobilde bulunan S.K isimli kadın yaralanınca, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı