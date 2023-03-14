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Aktüel Otomobil su kanalına düştü: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil su kanalına düştü: Yaralılar var

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına uçtuğu kazada, sürücü, eşi ve kızı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 23:37:00 - 2023-03-14 23:37:21

Alınan bilgiye göre, O.N'nin kullandığı 33 E 4737 plakalı otomobil, Elbeyli-Kilis karayolunun 10. kilometresinde su kanalına düştü.

Sürücü ile araçta bulunan A.N. ve E.N.N. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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