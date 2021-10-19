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Otomotiv Otomobil severleri üzecek haber! 'Pahalı bir mala dönüşecek'
Otomotiv

Otomobil severleri üzecek haber! 'Pahalı bir mala dönüşecek'

Fransız Le Monde gazetesi otomobil düşkünlerini üzecek bir analiz yaptı. Gazete, otomobil sektöründe elektrikli araçlarla yeni bir düzen kurulurken, artık otomobillerin daha nadir ve pahalı bir mala dönüşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:08:00 -
Otomobil severleri üzecek haber! 'Pahalı bir mala dönüşecek'

Dizel ve benzinli araçların devri yavaş yavaş kapanırken birçok otomobil üreticisi elektrikli araç üretimine geçip kendi modelleri üzerinde çalışıyor.

Gelen son veriler de, gelecekte elektrikli otomobillerin pazarı ele geçireceğini gözler önüne seriyor.

Ancak otomobil devi ülkelerden Fransa'da Le Monde gazetesinin, elektirkli araç analizi, yeni düzeni heyecanla bekleyenleri üzecek nitelikte.

Fransız medyası, "Elektrikli araca geçilmesiyle otomobil daha nadir ve daha pahalı bir mala dönüşecek" manşetiyle duyurduğu haberinde gelecek dönemi ele aldı.

Birçok eski tip otomobil firmasının fabrika kapatmaya başladığı belirtilen haberde, elektrikli üretime yapılan yatırımların arttığı vurgulandı.

Elektrikli araçlar pahalı olmaya mahkum

Bugün Avrupa'da 15 euroya (160 bin TL) yeni sıradan araba alınabiliniyorken elektrikli araçlar 20 euroyu aşacak.

Elektrikli araçların termik motorlu araçlara göre daha ucuz olacağının şehir efsanesi olduğu vurgulanırken bunun sebebinin ise yapılan büyük yatırımlar olduğu belirtildi.

Elektrikli araçlar uzun yıllar pahalı olmaya mahkum. Sektör devasa yatırımlara girişti biri ödemeli. Kim? Elbette tüketici...

Yatırımların bedeli çıkarılacak

Haberde Stellantis grubunun (Fiat Chrysler-PSA) 2025'a kadar 30 milyar euro; Volkswagen'in de 2030'a kadar 60 milyar euro yatırım yapacağı ve bu yatırımlara ödenen paraların ilk başta çıkarılması sektör tarafından hedeflenecek.

Yüksek maliyetleri nedeniyle en mütevazi modellerinde dahi elektrikli araçlar halihazırda zengin işi.

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Yorumlar

Putsavar

İnsanlar lüküs yaşamak istiyor sonrada her şey çok pahalı diyor. Enflasyonda şikayetçi benzin pahalı dolar yüksek. O zaman afrikaya gideceksin orada enflasyon derdi yoktur. Elektrik su telefon doğalgaz doktor sorununda olmaz. Paranız cebinize kalır. Her şeyin bir bedeli olacak.
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