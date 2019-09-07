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Otomobil sazlığa uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil 5 metre yüksekten sazlık alana uçtu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:59
Otomobil sazlığa uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil 5 metre yüksekten sazlık alana uçtu. Arabada sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.


Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri eski yağ fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Keşan istikametine seyreden Yaşar Kaya yönetimindeki 34 FU 9961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.


5 metre yüksekten sazlık alana uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:59
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