Otomobil sazlığa uçtu: 1 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil 5 metre yüksekten sazlık alana uçtu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil 5 metre yüksekten sazlık alana uçtu. Arabada sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri eski yağ fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Keşan istikametine seyreden Yaşar Kaya yönetimindeki 34 FU 9961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

5 metre yüksekten sazlık alana uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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