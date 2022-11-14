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Aktüel Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Aktüel

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 15:46:00 -
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Terbizek Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 AB 773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobilin içerisinde bulunan Abuzer A., Hasari B., Abuzer A., Rıza K. ve Mustafa F. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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