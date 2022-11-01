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Aktüel Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 23:32:00 -
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçe merkezi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden gelen Zafer M. idaresindeki 44 NF 552 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaşanan kazada araç sürücüsü ile birlikte Ferda E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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