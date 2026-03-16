Otomobil şarampole devrildi: 2 genç hayatını kaybetti
Niğde'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 2 genç de henüz 24 yaşındaydı.
Acı kaza iki genci hayattan kopardı. Enes A. (24) idaresindeki 51 ACN 748 plakalı araç, Niğde-Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Enes A. ile otomobilde bulunan Aleyna Nur Ö. (24) hayatını kaybetti.
Yaralanan Mustafa S. ile Mehmet Emin D. ise sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.