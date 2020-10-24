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Aktüel Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 02:18:13 -
Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BİLECİK (AA) – Bilecik'te, otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Samet A'nın (19) kullandığı 35 AGC 243 plakalı otomobil, Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'nde park halindeki 11 AAD 876 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve Furkan Ö. (17) ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürüldü.

Furkan Ö. hastanede yaşamını yitirdi, Samet A. ise hayati tehlikesi bulunduğu için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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