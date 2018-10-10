THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Otomobil paramparça oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce-Akçakoca D-655 karayolunda ortadan ikiye bölünerek parçalanan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:19
Otomobil paramparça oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza; akşam saatlerinde Düzce - Akçakoca D-655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan Sinan P. idaresindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil, çevre yolundan D-655 karayoluna bağlanan noktada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje savruldu. Orta refüjde bulunan ağaçlara çarpan otomobil ortadan ikiye bölünerek parçalandı. Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Sinan P. otomobil içinden fırlayarak hayatını kaybederken, 7 yaşındaki A.R.P. ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı A.R.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

 

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:19
  1. Düzce
  2. gündem
  3. dünya
  4. iha
  5. güncel son dakika türkiye
  6. politika
  7. ekonomi
  8. finans
  9. döviz
  10. borsa
  11. spor
  12. futbol
  13. siyaset
  14. sağlık
  15. kültür sanat
  16. müzik
  17. sinema
  18. magazin
  19. moda
  20. bilim teknoloji
  21. hava durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    '3’üncü Dünya Savaşı çoktan başladı'
    1. '3’üncü Dünya Savaşı çoktan başladı'
    2. Michael kasırgası ABD'yi vurdu!
    3. ABD'den yeni kısıtlamalar! Bildirim..
    4. "İstanbul'un 50 sene su sorunu yok"
    5. Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 2..
    6. Mardin'deki trafik kazasında 14 kişi..
    7. Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    8. Galatasaray iki uzatma sonunda yıkıldı
    9. Kastamonu'da iki evi soyan hırsız..
    10. Düzenli kitap okumanın faydaları
    11. Otomobil paramparça oldu: 1 kişi öldü,..
    12. Güneş varise iyi gelmiyor
    13. Ders çalışırken konsantre..
    14. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 kişi..
    15. Mursi'nin oğlu Abdullah'a tahliye kararı
    16. Hangi çamaşır kaç derecede yıkanır?
    17. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    18. Osman Müftüoğlu canlı yayında hem..
    19. Ekmeğin küflenmemesi için bunları..
    20. Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?