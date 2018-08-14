Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kaza, Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Saim Ünal’ın (57) kullandığı 55 JG 779 plakalı otomobil, Çilekli 6. Sokak’tan kavşağa giren İsmail Soruklu(74) idaresindeki 55 NM 017 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yolun karşına geçtikten sonra sağ tarafta bulunan kaldırımlara çıkarak iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Saim Ünal ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Hatice Ünal(54), traktör sürücüsü İsmail Soruklu, traktörde bulunan İsmail Soruklu ve Nevin Soruklu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.