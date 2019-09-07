Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. 16 BVP 41 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf S, Cerrah kavşağından elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 21 yaşındaki Muhammed İhsan Ç’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücü metrelerce sürüklendi. Kaldırıma çarpangenç ağır yaralandı. Yaralı genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsünü polis ekipleri teskin etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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