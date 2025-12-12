Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobille, motosiklet sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobile çarpışan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosiklet sürücüsünü tedbir amaçlı Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.