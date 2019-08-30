0553 313 94 23

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 21:44
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anında olay yerinden geçen başhekim ve hemşire adayı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.


Kaza, İznik-Sakarya karayolu üzerinde bulunan Beşevler köyün de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. yönetimindeki 78 AL986 plakalı otomobil ile Mustafa Y. (44) yönetimindeki 11 AP 699 plakalı kamyonet Beşevler köy içinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan, aynı aileden Sadık (69), Hanım, Haşim (48), Sadık Veysel A. (18) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçmekte olan Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar ve Beşevler köyünde ikamet eden hemşireliği kazanmış ancak atamasını bekleyen Melek Kaya adlı hemşire adayı ambulanslar gelinceye kadar ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine ve Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 21:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Büyük marketler küçük esnafı çok etkiliyor”
    1. “Büyük marketler küçük esnafı çok..
    2. Ağrı Belediyesi 360 belediye çalışanı..
    3. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    4. 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Ukrayna'da..
    5. ABD'den Çin'e 'Doğu Türkistan' çağrısı!
    6. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    7. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    8. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şeftali yüklü..
    9. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    10. Antalya'da tur otobüsü şarampole..
    11. Hatay’da sazlık alanda çıkan yangın..
    12. Yenişehir’de çamlık alanda çıkan..
    13. Uluslararası Bisiklet Festivali
    14. İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun..
    15. 30 Ağustos coşkusu Eyüpsultan’ı sardı
    16. Meral Akşener'in en mutlu olduğu an
    17. İzmir İl Meclisi’nde ‘imar’ tartışması
    18. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30..
    19. Roma'dan savunmaya takviye
    20. A Milli Futbol Takımı'nın programı..
    21. Yemen’de bomba yüklü motosiklet..
    22. Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6..
    24. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    25. İki futbolcu ilk kez A Milli Takım'a..
    26. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine..
    27. İdlib'te on binlerce sivil sokağa..
    28. Futbol: Süper Lig
    29. Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü:..
    30. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak