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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2019 Salı 13:35
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yavuz Güzel idaresindeki 02 KA 580 plakalı otomobil ile Burak Fırat idaresindeki 02 AH 020 plakalı hafif ticari araç, Malaztgirt Mahallesi’nde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Yavuz Güzel ile otomobilde bulunan Hatice ve Münevver Güzel yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:35
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