Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 liseli yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 lise öğrencisi yaralandı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 35 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Emre Tel (17) yönetimindeki 45 LR 299 plakalı motosikletle Salih Durmaz yönetimindeki 45 LJ 459 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Tel ile arkasındaki Mustafa Özaslan (18) yaralandı. Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Mehmet Emre Tel, ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.