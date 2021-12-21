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Ekonomi Otomobil firmaları teker teker fiyat indirmeye başladı
Ekonomi

Otomobil firmaları teker teker fiyat indirmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da birbiri ardına fiyat güncellemelerine başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:18:00 - 2021-12-21 15:33:06
Otomobil firmaları teker teker fiyat indirmeye başladı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da fiyat güncellemelerine başladı. Fiyat güncellemesine ilk başlayan marka Renault ve Dacia olurken, hemen ardından ise BMW, Land Rover, Mini Cooper, Hyundai ve Citroen de güncelleme yapan firmalar arasına eklendi.

Son olarak da Opel ve Peugeot bugün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama %10-11 arasında indirdiğini açıkladı.

 

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