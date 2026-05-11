Otomobil fındık bahçesine girdi! Sürücü hayatını kaybetti
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yoldan çıkan otomobilin fındık bahçesine girmesiyle meydana gelen kazada 78 yaşındaki Mehmet Kahveci yaşamını yitirdi.
Kaza, Karakiraz Mahallesi Güzlük mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kahveci’nin kontrolünü yitirdiği 52 FH 947 plakalı otomobil, yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kahveci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.