Otomobil dolandırıcılarının yeni yöntemi akıllara durgunluk verdi!

Otomobil dolandırıcılarının yeni yöntemi "bu kadarına da pes" dedirtti. Depremde hasar gören araçları şase numaralarını sökerek, çalıntı veya yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçlara monte eden dolandırıcılar, birçok vatandaşı mağdur etti. Son aylarda benzer şekilde şase numarası değiştirilerek "change" yapılmış bir çok araç tespit ettiklerini söyleyen ekspertiz firması yetkilisi Sami Tarcan, araç almak isteyen vatandaşları uyardı.

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremleri 11 ilde yıkıma neden olurken, binlerce insan hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle birçok araç da enkaz altında kalarak hasar gördü. Durumu fırsat bilen otomobil dolandırıcılarının yeni yöntemi, "bu kadarına da pes" dedirtti. Enkaz altından çıkarılan araçların şase numaralarını araçlardan sökerek çalıntı veya yurt dışından kaçak olarak getirilen araçların şase numaraları ile değiştiren dolandırıcılar, çok sayıda vatandaşı mağdur etti.

"Satın aldığım araç muayeneden geçti 4 ay sonra polis gelip el koydu"

Kocaeli’de yaşan Fatih Mehmet Gündüz de otomobil dolandırıcılarının mağduru oldu. Temmuz ayında bir internet sitesi üzerinden görüp beğendiği aracı satın alan Fatih Mehmet Gündüz, 4 ay sonra polis ekiplerinin kapısına gelmesiyle şoku yaşadı. Aracının change olduğunu öğrenen Gündüz, şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Gündüz, "Temmuz ayında Toyota marka bir araç satın aldım 490 bin TL karşılığında. Aracımız muayene ve eksperden geçmesine rağmen 4 ay sonra aracımızın change olduğu şüphesiyle emniyetten gelip aracımızı İstanbul Teknik Üniversitesine götüreceklerini söylediler. Aracımız incelendikten sonra aracımızın yurt dışından gelen bir araç olduğu ve change olduğu söylendi. Aracımıza el konuldu. Mağduruz başkalarının yaşamamasını istiyorum. Çok olduğu söyleniyor. Araç Haziran ayının 20’sinde Bulgaristan Kapıkule sınır kapısından ülkemize giriyor. Haziran ayının 27’sinde muayeneden geçiyor. 10 gün sonra da aracı biz satın alıyoruz. 4 ay sonra da aracın savcılık kararıyla arandığı bize söylendi. Aracın change olduğunu üniversitenin raporları sonucu öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Satın aldığı aracın Hatay’da enkazdan çıkarılan bir araç ile şase numarasının değiştirildiğini belirten Gündüz, “Aracın aslı Hatay’da enkaz altında kalmış pert bir aracın şase numarası. Biz ekspertizden aldığım rapor sadece aracın boyalı olduğu yönünde başka ekspertize güvenip aldık ama aracın sonra bu durumda olduğunu öğrendik” diye konuştu.

"Deprem bölgesinde ki araçları bu şekilde piyasaya sürüyorlar"

Bu tarz durumlarla son dönemlerde çok sık karılaştıklarını belirten ekspertiz firması sahibi Sami Tarcan, “Şu an deprem bölgesinde ki araçları hasarlı bir şekilde satıyorlar. Bazıları alıcı bazıları da satıcı olarak ilanlara koyuyorlar. Bu araçlar ağır hasarlı olduğu için şase numaralarını yurt dışından gelen veya icralık araçların şase numaralarını değiştirerek satıyorlar” dedi.

"Araç ruhsatta 2016 ama kupası 2017 model"

Son incelediği aracında şase numaralarının değiştirilmiş olduğunu tespit ettiklerini belirten Tarcan, “Emsal aracımız da burada. Bu aracın modeli 2016 model kupası 2017 model aracımızı change etmişler. Aracımız dizel orjinalinde cam tavan yok bu kupa da var. bu araç change edilmiş. Alıcı il dışından almış ekspertize sokarak. Ama şuan aracında bulunan kusuru bilmiyor. Ben de şu an bu arabayı bu şekilde tespit ettikten sonra karakola teslim edeceğim” dedi.

Son 4 ayda 17 change araç tespit ettim

Son 4 ay içerinde bu durumun gittikçe arttığını belirten Tarcan, “Deprem bölgesinde bina altında kalmış ağır hasarlı araçların şase numaralarını yurt dışından gelen araçlarla değiştiriyorlar. Ya da çalıntı araçları kullanıyorlar. Sadece ben 4 ay içerisinde 17 araç tespit edip karakola teslim ettim. Şimdi bu aracı da giderek teslim edeceğim" şeklinde konuştu.

"Araç alırken iyi bir yerde ekspertiz yapılmalı"

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Tarcan, “Araç alırken mutlaka şase numaralarının olduğu bölgelere bakın. Ondan sonra iyi bir ekspertize gidip baktırarak almaya çalışın. Aldığınız aracın değerini mutlaka noter de belirtin çünkü sonra bir sorun çıktığında bu değeri talep edebilin. Aracı satın alırken mutlaka kendi belirlediğiniz ekspertiz firmasını gidin çünkü satıcı sizi istediği tanıdık ekspertize yönlendirebilir bunu yapmayın. Şase numaraları 3 yerde bulunmaktadır. Şasenin gövdesinde kazılı veya etiketler de oluyor. Bunların orjinalini yapıyorlar. Bunu anlaması gerçekten zor işinde gerçekten iyi olması lazım ekspertiz firmasının. Aracınızı iyi bir ekspertize sokulmalı” diye konuştu.

"İşçilik iyi ise change aracı tespit etmek zor"

Son bir ayda change araç sayısının çoğaldığını belirten ekspertiz yetkilisi Cengiz Pak ise bu araçları ayırt etme de yapılan işçiliğin önemli olduğunu belirterek “Son bir aydır change araç olayına çok fazla rastlamaya başladık. Özellikle depremden sonra bu artmaya başladı. Son bir hafta da biz 3 tane change araç tespiti yaptık. Alıcı kişinin change aracı anlaması aslında hem kolay hem de zor. Bunun kolay tarafı yapılan işçilik eğer amatörce ve kötüyse kolay ama ustaca yapılırsa bunu anlaması zor. Araçların kazılı olan şase numaraları var. kazılı olan şase numaraların etrafında kesilme veya işlem görürse müşteriler ya da alıcılar burada şüphelenmeliler. Onun dışında aracın şase numaralarının kazılı olduğu etiketler var. Bu etiketlerin sökülmüş olduğunu arkadaşlar görürse dikkat etmeliler. Deprem bölgesinde enkaz altında kalıp kullanılamayacak hale gelen araç sayısı çok fazla şu anda. İnsanlar o araçların şase numaralarını alarak çalıntı, hacizli ya da yurt dışından getirilerek vergi ödenmek istemeyen araçların şaseleri ile bu deprem bölgesinde ki araçların şaseleri değiştirilerek tekrar piyasaya sürülmeye başlandı. Hatta öyle bir durum oluştu ki muayene istasyonlarında bile bu araçlar tespit edilemiyor ve muayeneden bile geçebiliyor" dedi.