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Otomotiv Otomobil devinden üretimi durdurma kararı!
Otomotiv

Otomobil devinden üretimi durdurma kararı!

Stellantis, dünya genelinde yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle Corsa ve Crossland modellerinin üretildiği Zaragoza’daki Opel fabrikasında üretimi durdurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 09:51:00 -
Otomobil devinden üretimi durdurma kararı!

Çip krizi sıkıntısı otomotiv üreticilerini zora sokmaya devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle başlayan otomotiv üretimini tehdit eden hammadde yoklukları, hem dünya genelindeki hem de Türkiye’deki otomotiv endüstrisini derinden etkiliyor.

Üretime ara verildi

İşçi sendikası CCOO, Stellantis’in İspanya’nın kuzeyindeki Zaragoza’daki Opel otomobil fabrikasını çip sıkıntısı nedeniyle beş vardiya boyunca durdurduğunu açıkladı.

Reuters‘te yer alan habere göre, tesiste Perşembe akşamından itibaren araç üretimi askıya alınacak ve Pazartesi günü üretime yeniden devam edilecek.

Stellantis’in Fransa’daki Sochaux otomobil fabrikasındaki otomobil üretimi de aynı nedenle Perşembe günü askıya alındı.

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