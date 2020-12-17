Otomobil devinden şok karar! Milyonlarca araç geri çağrıldı

Japonya merkezli otomobil devi Honda, aşırı ısınabilen pencere kilidi ve çeşitli yazılım hatalarının giderilmesi için ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağırdı. Markanın en kapsamlı geri çağırma bildiriminde, bazı modeller yer aldı.

Honda hangi modelleri geri çağırıyor?

Geri çağırma bildiriminde, 2018-2020 arası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin araç yer alıyor. Kardan mili hatası nedeniyle geri çağırılan modellerden biri de 2012'den itibaren üretilen tüm Honda Civic Hybrid modelleri.

Bunlara ek olarak 2007-2014 arasında üretilen Honda Fit, 2013-2015 arasında üretilen Acura ILX ve Accord modelleri de geri çağırma bildiriminden etkileniyor. Ayrıca, 2002'den 2006'ya kadar yaklaşık 268 bin CR-V modellerinin de elektrikli cam kilidi arızası nedeniyle fabrikalara geri çağırıldığı belirtiliyor.