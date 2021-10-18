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Otomotiv Otomobil devi Türkiye'de üretip dünyaya satacak
Otomotiv

Otomobil devi Türkiye'de üretip dünyaya satacak

Ford ve Volkswagen'in ikizleri Caddy/Tourneo Connect Polonya'da, Ranger/Amarok G. Afrika'da, Transit/Transporter Gölcük'te üretilip dünyaya satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:15:00 -
Otomobil devi Türkiye'de üretip dünyaya satacak

Amerikalı Ford ve Alman VW'nin 2019'da yaptığı işbirliği meyvelerini vermeye başlıyor. Binek ve ticari araçlarda ortak platform kullanılarak maliyetlerin azaltılmasını amaçlayan işbirliği ayna zamanda elektrikli araçları da kapsıyor.

İlk ticari seneye

İki markanın ticari araçlardaki pozisyonunu güçlendirecek ilk ürün Ford Tourneo Connect, VW MQB platformu üzerine üretilip, 2022 ilk çeyrekte satışa sunulacak. VW Caddy ile görsel olarak ayrılan Connect'te daha geniş panjur ve gündüz farları bulunuyor. Yeni Ford Tourneo Connect, kısa veya uzun dingil mesafesi olmak üzere iki versiyona sahip olacak. İç mekan tasarımı da VW Caddy ile benzerlikler taşıyan Ford Tourneo Connect'in multimedya sistemi de VW raflarından alınıyor. Ford Tourneo Connect'te 115 beygirlik 1.5 litre turbo benzinli ve 102-122 beygirlik 2.0 litre dizel motorlar sunulacak. Araçta 6 ileri manuel veya 7 kademeli çift kavramalı şanzıman tercih edilebilecek. Yeni modelde ilk kez dört tekerlekten çekiş sistemi de alınabilecek. Yeni Ford Tourneo Connect, Polonya'nın Poznan kentindeki Volkswagen fabrikasında Caddy ile birlikte üretilecek.

Yeni Ford Ranger, yeni nesilde genlerini VW Amarok ile paylaşacak. Ranger, VW Amarok ile birlikte Güney Afrika'daki Ford fabrikasında üretilecek. Ford, planlanan ortak üretime uygun hale getirmek için bu fabrikaya bir milyar dolardan fazla yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

Gölcük 2023'te başlıyor

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, VW ve Ford işbirliğinin en önemli üretim yeriyse Türkiye. Ford Otosan Gölcük fabrikası iki devin işbirliğinde kilit rol oynuyor. 2023'ten itibaren Ford Transit-VW Transporter Gölcük'te ikiz modeller olarak bantlardan çıkmaya başlayacak. Transit ile aynı genleri paylaşacak Transporter'da hibrit ve yüzde 100 elektrikli versiyonlar da üretilip tüm pazarlara Gölcük'ten yollanacak. Batarya tesisi dahil toplamda 20.5 milyar TL'yi bulacak yatırım ile birlikte 2026 yılına kadar tesisin üretim kapasitesinin 440 bin adetten 650 bin adede çıkartılıp, istihdam 3 bin kişi daha artacak

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