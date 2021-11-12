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Otomotiv Otomobil devi 520 bin aracını geri çağırıyor
Otomotiv

Otomobil devi 520 bin aracını geri çağırıyor

Japon otomobil devi Mazda, arızalı bir yakıt pompası bileşeni nedeniyle ülke içinden 40 bin, yurt dışından 480 bin aracı geri çağıracağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:22:00 -
Otomobil devi 520 bin aracını geri çağırıyor

Japonya merkezli otomobil üreticisi Mazda’dan dünya genelindeki binlerce kullanıcısına kötü haber geldi.

Şirket, arızalı bir yakıt pompası bileşeni nedeniyle ülke içinden 40 bin, yurt dışından 480 binden fazla aracı geri çağıracağını duyurdu. Kararın Nisan 2018 ile Ağustos 2019 arasında üretilen dokuz modeli kapsadığı belirtilirken, bunlara Demio kompakt ve Japonya dışında Mazda2 ve Mazda3 olarak bilinen Axela Sedan modellerinin de dahil olduğu ifade edildi.

Kaza bildirilmedi

Öte yandan, söz konusu teknik kusurla bağlantılı herhangi bir kaza bildirimi yapılmadığı öğrenilirken, aracın seyir halindeyken beklenmedik bir şekilde hız kaybettiği veya motorun çalışmadığı 34 vakanın firmaya rapor edildiği açıklandı. Yedek parça tedarikinin tamamlanmasının ardından geri çağrılacak araçların onarımına başlanacağı bildirildi.

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