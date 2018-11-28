THY- Noukşot
0553 313 94 23

Otomobil, deniz kıyısında çamura saplanmış halde bulundu

İzmit'te sahilde çamura saplanmış olarak bulunan otomobil, çağırılan çekici yardımıyla çamurdan çıkarıldı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:06
Otomobil, deniz kıyısında çamura saplanmış halde bulundu

İzmit'te bir otomobil, deniz kıyısında çamura saplanmış olarak bulundu. Sahibinin telefonuna cevap vermediği otomobil, çekici ile bulunduğu yerden alındı.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki özel halk otobüsü garajında bulunan şoförler, sahil şeridinde 41 ABD 582 plakalı otomobilin çamura saplandığını fark edip, polise haber verdi. Aracın bir kısmının suyun içerisinde kaldığını, sağ camının tamamen açık olduğunu gören polis, plakadan sahibine ulaşmaya çalıştı. Araç sahibi telefona cevap vermeyince otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:06
  1. İzmit
  2. Çamura saplanan otomobil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Darbeye direnmeyin' diyen hainin cezası belli oldu
    1. 'Darbeye direnmeyin' diyen hainin..
    2. Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa..
    3. 'İktidarı değiştiremeyeceğiz' dedi..
    4. 3600 ek gösterge 7 Aralık'ta masaya..
    5. Batı’yı, beslediği teröristler vuruyor
    6. 40 jet Rusya'ya karşı havalandı!..
    7. Doktor da şaşırdı! Karın ağrısıyla..
    8. Bakanlık çalışanları FETÖ'den..
    9. Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı
    10. TGC yandaşlarını ödüle boğdu
    11. Bakan Gül açıkladı: 35 bin hükümlü..
    12. CHP Aziz Kocaoğlu'nun üstünü çizdi!
    13. Mehmetçik'i şehit eden terörist..
    14. İsrailli Tom'un hayali Selda Bağcan'a..
    15. "Dünya Kupası'nda olacağımıza..
    16. Voleyboldan disk atmaya geçti, beş..
    17. Cezaevi sakinleri özel çocuklar için..
    18. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı,..
    19. Hakkari'de PKK'ya ait silah ve..
    20. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi