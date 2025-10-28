Otomobil bahçeye uçtu! Fren yerine gaza bastı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil apartman bahçesine uçtu. Kaza, saat 15.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Beyaz Kumru Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 NTN 260 plakalı otomobilin sürücüsü H.A., aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesine uçtu. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü H.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık durumu nasıl?

Kazayı gören Recep Cesur, "Komşumuz aracını apartmanın önüne park etmeye çalışırken sanıyorum gazla freni birbirine karıştırdı. Ben de camdaydım olayı gördüm. Aracın sol ön tekerleği boşa düşünce, aşağı komşumuzun bahçesine bu şekilde uçmuş oldu. Kendisinin sağlık durumuyla ilgili çok sıkıntılı bir durum yok, ama 112 hemen geldi müdahale ettiler. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şu anda sağlığıyla ilgili bir sıkıntımız yok" dedi.