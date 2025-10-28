  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Otomobil bahçeye uçtu! Fren yerine gaza bastı
Yaşam

Otomobil bahçeye uçtu! Fren yerine gaza bastı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Ataşehir’de park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca otomobil apartman bahçesine düştü.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil apartman bahçesine uçtu. Kaza, saat 15.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi Beyaz Kumru Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 NTN 260 plakalı otomobilin sürücüsü H.A., aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesine uçtu. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü H.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık durumu nasıl?

Kazayı gören Recep Cesur, "Komşumuz aracını apartmanın önüne park etmeye çalışırken sanıyorum gazla freni birbirine karıştırdı. Ben de camdaydım olayı gördüm. Aracın sol ön tekerleği boşa düşünce, aşağı komşumuzun bahçesine bu şekilde uçmuş oldu. Kendisinin sağlık durumuyla ilgili çok sıkıntılı bir durum yok, ama 112 hemen geldi müdahale ettiler. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şu anda sağlığıyla ilgili bir sıkıntımız yok" dedi.

Bartın’da yürek yakan veda! Servis kazasında ölen kadın toprağa verildi
Bartın’da yürek yakan veda! Servis kazasında ölen kadın toprağa verildi

Yerel

Bartın’da yürek yakan veda! Servis kazasında ölen kadın toprağa verildi

Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü
Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü

Gündem

Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü

Kütahya OSB’de dönüşüm süreci hız kazandı!
Kütahya OSB’de dönüşüm süreci hız kazandı!

Kobi

Kütahya OSB’de dönüşüm süreci hız kazandı!

Babasının kaza kurşununa kurban gitti... Son yolculuğuna uğurlandı
Babasının kaza kurşununa kurban gitti... Son yolculuğuna uğurlandı

Yerel

Babasının kaza kurşununa kurban gitti... Son yolculuğuna uğurlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23