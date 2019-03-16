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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Genç anne öldü, küçük oğlu kurtuldu

Hatay İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpanaraçtaki genç anne yaşamını yitirdi, 4 yaşındaki oğlu ise sağ kurtuldu.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:25
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Genç anne öldü, küçük oğlu kurtuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü çevre mühendisi Tülin Salman öldü. Salman'ın yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu Fırat ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hatay İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Payas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Tülin Salman (30) yönetimindeki 31 P 0789 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Salman'nın otomobilinin üzerine devrildi. Araçta sıkışan Tülin Salman ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Fırat ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Tülin Salman, hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:25
  1. Hatay
  2. İskenderun
  3. Trafik kazası
  4. Tülin Salman

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