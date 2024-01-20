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Aktüel Otomobil AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil AVM'nin yürüyen merdivenine daldı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-01-20 22:27:00 -

Şişli'de bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cam kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlerde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Şişli'de bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cam kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlerde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil cam kapıyı kırıp içeri girdi.

Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha sonra yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. 

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