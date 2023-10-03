  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sarayı almak için Venedik'in kapısını çaldı: 90 milyon TL ödedi! Kaç yıllık yapı için bakın ne dedi

Son dakika... BM'den Karabağ'daki Ermenilere yönelik açıklama

Türkiye kararı! Dünyaca ünlü S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Peş peşe açıklamaları duyuruldu!

AB İspanya ile çok kritik temas! Anlaşma bildirdi: milyonlarca euro'luk kredi vermeye başladılar!

Deprem bölgesinde büyük şerefsizlik! Kameralar anbean kaydetti

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Kabul edilemez

Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı

Alman devinden şaşırtan kararı, açıkladı: Rakamı 2.1 milyar dolar olan dev fabrika yatırım hamlesi! Almanlar şokta

Ermenilerden alçaklık! Karabağ'da camiyi ahıra çevirmişler

Canlı bomba olmadan Samsun'da yakalandı
Yaşam Otomobil alev topuna döndü
Yaşam

Otomobil alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2023-10-03 02:34:00 -

Bartın'da bir kamyonet ile çarpışan otomobil alev topuna döndü. Kazada bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Arıt yolu Sipahiler Köyü mevkisinde Sipahiler Köyü istikametinden seyir eden ve anayola çıkmak isteyen Mehmet Bayrak (42) yönetimindeki 67 SE 550 plakalı kamyonet ile, Bartın istikametinden gelen 41 yaşındaki Zeyit Baş yönetimindeki 67 AAH 518 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın hemen ardından alev alan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yanan otomobilin sürücüsü Zeyit Baş, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılmaz hale gelirken, yaralılar ise olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Zeyit Baş ile diğer araçta bulunan sürücü Mehmet Bayrak ve yolcu Hasan Köroğlu (45), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Zeyit Baş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer aracın sürücüsü Mehmet Bayrak'ın da hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Zeyit Baş'ın, İstanbul'a gidecek bir tanıdığını terminale yetiştirmek amacıyla Arıt Beldesi'ne doğru seyir ederken kazanın meydana geldiği ve kullandığı aracın LPG'li olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hakkari-Van kara yolunda son dakika! Trafik kazası: 10 yaralı! İvedilikle hastaneye kaldırıldı
Hakkari-Van kara yolunda son dakika! Trafik kazası: 10 yaralı! İvedilikle hastaneye kaldırıldı

Yerel

Hakkari-Van kara yolunda son dakika! Trafik kazası: 10 yaralı! İvedilikle hastaneye kaldırıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yerel

Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yine İstanbul yine kaza! İki metrobüs çarpıştı
Yine İstanbul yine kaza! İki metrobüs çarpıştı

Gündem

Yine İstanbul yine kaza! İki metrobüs çarpıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23