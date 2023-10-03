Otomobil alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre Bartın Arıt yolu Sipahiler Köyü mevkisinde Sipahiler Köyü istikametinden seyir eden ve anayola çıkmak isteyen Mehmet Bayrak (42) yönetimindeki 67 SE 550 plakalı kamyonet ile, Bartın istikametinden gelen 41 yaşındaki Zeyit Baş yönetimindeki 67 AAH 518 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın hemen ardından alev alan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yanan otomobilin sürücüsü Zeyit Baş, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılmaz hale gelirken, yaralılar ise olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Zeyit Baş ile diğer araçta bulunan sürücü Mehmet Bayrak ve yolcu Hasan Köroğlu (45), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Zeyit Baş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer aracın sürücüsü Mehmet Bayrak'ın da hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Zeyit Baş'ın, İstanbul'a gidecek bir tanıdığını terminale yetiştirmek amacıyla Arıt Beldesi'ne doğru seyir ederken kazanın meydana geldiği ve kullandığı aracın LPG'li olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA