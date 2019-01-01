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Otomobil alacaklara müjde! Resmen açıkladı, 2019'la birlikte fiyatlar...

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV düzenlemesi sonucu indirim yansımasının sürecek olmasının tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geldiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahsuvaroğlu, "Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır." ifadesini kullandı.

01 Ocak 2019 Salı 14:51
Otomobil alacaklara müjde! Resmen açıkladı, 2019'la birlikte fiyatlar...

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin yazılı açıklamasında, 2018 yılının ikinci yarısında başlayan büyük daralma yüzde 78’lere varınca, vergisel önlemler alınmadan serbest düşüşü yavaşlatmanın mümkün olamayacağını belirtti.

Devlet tarafından yapılan ve paraşüt görevi gören ÖTV ve KDV indirimi sayesinde sektörün nefes aldığını ve düşüş hızının da yavaşlatılmış olduğunun altını çizen Şahsuvaroğlu, ekonominin en büyük sektörlerinden bir tanesi olan otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılmasının tüm sektör oyuncularının arzu ettiği bir destek olduğunu bildirdi.

Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu durum, sektörümüzü temsil eden tüm derneklerimizin gösterdiği yoğun çabaların hükümetimiz nezdinde karşılık bulmasıdır. ÖTV düzenlemesi sonucu ilgili araçlara modele bağlı olarak 20 bin TL’nin üzerinde indirim yansımasının sürecek olması tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geliyor. Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır.

Buna bir de markaların düzenlediği kampanyalar eklenince avantajlar katlanacaktır. Sektörümüzün taleplerini dinleyen ve desteklerini esirgemeyen başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Bakan Yardımcılarımıza ve tüm bürokratlarımıza sektörümüz adına bu çok değerli destek için teşekkür ediyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:51
  1. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)
  2. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu
  3. ÖTV ve KDV indirimi
  4. Otomobil alacaklar dikkat

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