Otomotik vitesli araba nasıl kullanılır? Ehliyeti yeni alan sürücü adayları trafikte pratik yapmak için genellikle otomatik vitesli aracı tercih etmekte. Otomatik vitesli araçlar hem kullanımı hem de kaza yapma tehlikesi az olduğundan yeni araç kullanmaya başlayanların ilk tercih ettiği araçlardan biridir. Peki yeni başlayanlar için araba nasıl kullanılır?

Otomatik vites araba nasıl kullanılır?

Otomatik vitesli araçta debriyaj pedalı yer almamakta sadece fren ve gaz pedalı bulunmakta. Otomatik vitesli aracın vites pedalının üzerinde aynen manüel araçlarda olduğu gibi semboller söz konusudur. P harfi neyi ifade eder? P sembolü parkı gösterir. R sembolü geriye gidiş komutunu temsil eder. N sembolü ise boşta olunduğunu gösterir. D sembolü de arabanın kalkışını ifade eder. Artı ve eksi işaretleri ise kendi istediğiniz devire vitese geçmek için kullanılır.

Otomatik vites araba nasıl çalıştırılır?

Otomatik vites araba nasıl çalıştırılır? Sorusu da yine otomatik vitesli araç alacak ya da kullanacak sürücüler tarafından merak ediliyor. Arabayı çalıştırmak için ayağınızla frene basılı tutmanız gerekiyor. Ayağınız frene basılı iken araç çalıştırılır.

Otomatik vitesli arabada nasıl kalkış yapılır?

Vitesin mandalına basarak D konumuna vites çekilir. Vitesi D konumuna getirdikten sonra el firenini indiriniz ve yavaş yavaş ayağınızı fren pedalından çektiğiniz anda arabanızın kalkış yaptığını göreceksiniz.

Otomatik vitesli arabada nasıl durdurulur?

Otomatik vitesli araba ile yolculuk yaptınız ve istediğiniz yere vardınız. Peki Otomatik vitesli arabada nasıl durdurulur? Yapmanız gereken gazdan ayığınızı çekin ve frene basın ve vitesi park konumuna alabilirsiniz.