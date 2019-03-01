Otogaza zam geldi! Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamlardan sonra LPG otogaza da zam geldi. LPG otogaza gece yarısından itibaren 18 kuruş zam geldi.

Hafta başında benzin ile motorine gelen zamların ardından LPG otogaza bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 18 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 02/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 18 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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