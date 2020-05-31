Otogarlarda hazırlıklar tamam! Seferler yarın başlıyor

Şehirlerarası otobüs firmaları, yeni dönemde yüzde 50 doluluk ile çalışabilecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, “2+1 otobüsler cam kenarına oturuşlar şeklinde yolcu taşıyor. Eşlerin bile seyahat ederken ayrı ayrı oturması gerekiyor ama bunun düzenlenmesini istiyoruz. 330 otobüs firması var. 8 bin otobüs şehirlerarası çalışıyor. En kötü günde otogardan kalkan otobüs sayısı 1500 iken, 15’e kadar düşmüştü. 65 yaş ve üzerine seyahat izniyle 150-200’e çıkmıştı. Şimdi yeni bir düzelme bekliyoruz” diye konuştu.

Perşembe ve cuma günlerinde gerçekleşen bilet satışlarıyla geçen yılın aynı döneminin yüzde 50’sine ulaşıldığını dile getiren biletall.com CEO’su Yaşar Çelik ise, “Otobüsler için gelecek hafta itibariyle HES kodu dönemi başlayacak. Bu dönemde alışveriş alışkanlıkları dijitale kayarken, online bilet sektörüne de olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz” dedi.

Tavan fiyat uygulaması var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti. Buna göre, 101-115 kilometre arasıında 100 lira, 301-350 kilometre arası 150, 901-1000 kilometre arası 250, 2001 kilometre ve üstünde 500 lira tavan ücret uygulanıyor.