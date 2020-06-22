“Otoda ÖTV indirimi beklemiyoruz”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son dönemde otoda ÖTV indirimi olacağına dair iddiaların gündeme geldiğini hatırlatarak, “Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki, ÖTV indirimi beklemiyoruz” dedi. Salgın döneminde oto satışlarının durma noktasına geldiğini söyleyen Şahsuvaroğlu, “Satışlar mayıs ayıyla birlikte artmaya başladı ve şu anda haziran ayında otomotiv satışları geçen seneki haziranın üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz” diye konuştu. Geçen senenin Haziran ayında 42 bin 700 adet araç satıldığını söyleyen Şahsuvaroğlu,”Bu sene haziranda da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz. Piyasalardaki dengeyi sağlamak bu dönemde güç olsa da tüm taraflar olarak üreticisi, ithalatçısı, yan sanayicisi araç bulunurluğunu çözmek için elinden gelen gayreti sarf ediyor” dedi.

Avrupa otomobil pazarı, bu yılın ilk 5 ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 42,8 daralırken, Türkiye otomobil pazarı yüzde 21,7 büyüdü. Otomobil pazarı Almanya’da yüzde 49,5, İtalya’da yüzde 49,6, Fransa’da yüzde 50,3, Belçika’da yüzde 32 ve İspanya’da yüzde 72,7 küçüldü.