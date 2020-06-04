Otobüsün koltuklarının altından uyuşturucu çıktı

Hatay’dan temin ettiği uyuşturucu ile Antalya’ya dönen şüpheli yolda yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahsın üzerinden ve otobüs koltuklarının altından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde suçundan aranan ve sahte kimlik kullanan H.M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde satın almak için şehirlerarası otobüsle Hatay’a gittiği ve aldığı uyuşturucu maddeyi Antalya’ya getireceğini tespit etti. Antalya şehirlerarası otobüs terminali yakınında düzenlenen operasyonda şehirlerarası otobüste bulunan H.M.A. isimli şahıstan daralı 530 gram macun esrar maddesi ele geçirildi, şahıs kardeşine ait N.A. isimli sahte kimlik ile birlikte yakalandı.

Otobüsün koltuklarına gizledi

Olayın devamında şahsın otobüsün koltuklarının altına gizlediği daralı 165 gram macun esrar maddesi daha olmak üzere toplam 695 gram macun esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığınca “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlama” suçundan işlem yapıldı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.