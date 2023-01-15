Otobüste rezillik! Bunu yaptı
İstanbul'da belediye otobüsündeki kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da belediye otobüsündeki kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Fatih'e gelmek üzere Avcılar'dan belediye otobüsüne binen kadın yolcu, başka bir yolcu tarafından sözlü tacize uğradı.
Bunun üzerine kadın yolcu, polisi arayarak ihbarda bulundu.
Eşkali belirlenen şüpheli, Fatih'te caddede yürüdüğü sırada polis tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.