Otobüste rahatsızlandı... Suriyeli bebek hayatını kaybetti! Adana'da annesiyle birlikte otobüste bulunan 3 yaşındaki bebek aniden fenalaştı, ardından yaşamını yitirdi.

Adana'da annesiyle bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde otobüsteki yolculardan Emine Albarı'nın 3 yaşındaki kızı Fatma El Sahra aniden fenalaştı. Bunun üzerine Albarı kızını bebek arabasıyla araçtan indirip vatandaşlardan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Ek Hizmet Binası'na getirildi. Fatma El Sahra'nın solunum yetmezliği nedeniyle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.

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