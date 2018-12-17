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Otobüste 45 gram metamfetamin ile yakalanan yolcu, gözaltına alındı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafındanVan- Tatvan İlçesi karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durdurulan otobüste üstünden 45 gram metamfetamin çıkan yolcu, gözaltına alındı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:15
Otobüste 45 gram metamfetamin ile yakalanan yolcu, gözaltına alındı

Van'da jandarmanın durdurduğu otobüsteki bir yolcunun yapılan üst aramasında mont cebinde 45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Tatvan İlçesi karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolcuların kimlik kontrolü yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri bir yolcunun üstünü aradı. Arama sonucunda metamfetamin maddesi ele geçirilince yolcu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:15
  1. Van
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Metamfetamin

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