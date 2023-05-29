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Gündem Otobüs tıra çarptı: 22 kişi yaralandı
Gündem

Otobüs tıra çarptı: 22 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 06:54:00 -
Otobüs tıra çarptı: 22 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini götüren otobüsün, dönüş yolunda tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.
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